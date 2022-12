Pompierii clujeni au intervenit in cursul noptii trecute pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casa de locuit din localitatea Feleacu. In momentul sosirii la fata locului pompierii au gasit locuinta cuprinsa in totalitate de flacari si ocupantii iesiti din acestea."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul noptii trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa de ... citeste toata stirea