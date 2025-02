Incendiu in Floresti! O masina a fost distrusa complet de flacari. Pompierii ISU Cluj au intervenit de urgenta - FOTO

Un incendiu a izbucnit sambata dupa masa in Floresti! O masina a fost cuprinsa de flacari fiind distrusa in intregime.Solicitarea a venit in jurul orei 13.50, iar la fata locului s-a deplasat un echipajdin cadrul Punctului de Lucru FloresEti. Flacarile s-au manifestat generalizat si au fost stinse in limitele gasite. Din fericire, nu au existat persoane ranite.,,Un echipaj din cadrul Punctului ... citește toată știrea