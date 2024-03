Incendiu in localitatea Iara! Au ars 3 hectare de vegetatie uscata

Un incendiu de vegetatie a izbucnit, joi, in jurul orei 16:30, in comuna clujeana Iara.A fost vorba despre aproximativ 3 ha de vegetatie uscata afectate.Interventia a durat aproximativ o ora si a reusit sa impiedice propagarea flacarilor mai departe de limitele in care au fost gasite.Utilizarea focului deschis se efectueaza numai dupa obtinerea permisului de lucru cu focul, document care se elibereaza de catre Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la nivelul ... citește toată știrea