In parcarea magazinului Hornbach din Cluj-Napoca, a avut loc in aceasta dupa-amiaza un incendiu. Pompierii clujeni au intervenit in forta si au reusit sa preintampine o eventuala tragedie.Din primele informatii, oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj, flacarile au cuprins un chiosc care era folosit pentru prepararea hranei."Pompierii din Detasamentul ... citeste toata stirea