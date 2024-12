Incendiu intr-o comuna din Cluj! O bucatarie a luat foc din cauza unui scurtcircuit . Pompierii au intervenit de urgenta

Un incendiu a izbucnit in localitatea Batin, comuna Unguras, astazi, 16 decembrie. Apelul catre numarul de urgenta a fost facut in jurul orei 14:02.Din primele informatii, bucataria locuintei a fost afectata in urma unui scurtcircuit la o instalatie electrica. Din fericire, nu au existat persoane ranite iar pompierii au reusit sa lichideze incendiul.La aceasta ... citește toată știrea