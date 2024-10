Incendiu intr-o comuna din Cluj! O bucatarie de vara a fost cuprinsa de flacari. Pompierii au intervenit de urgenta

O bucatarie de vara, din comuna Camarasu, a fost cuprinsa de flacari, astazi, 16 octombrie, in jurul orei 18:00.Pompierii au intervenit de urgenta pentru a lichida flacarile care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 20 de mp. In urma acestui incident nu au existat persoane care sa necesite ingrijiri medicale.,,Pompierii de la Detasamentul Dej intervin in ... citește toată știrea