Incendiu intr-o gospodarie din Cluj, o femeie a suferit un atac de panica.Pompierii din Huedin au intervenit in aceasta dimineata ajutati de cei din Floresti caci interventia s-a dovedit de amploare, la un incendiu care a pornit de la o sura si a afectat partial si o casa de locuit in localitatea Hodisu, din comuna Poieni. Din primele date, sunt doua camere afectate. Nu au fost surprinse persoane in interior, din ... citește toată știrea