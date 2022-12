Incendiu intr-o gospodarie din Gherla in aceasta dimineata.La fata locului au intervenit pompierii din Dej, e vorba de un incendiu ce a cuprins o anexa in care erau depozitate mai multe materiale textile, dintr-o gospodarie situata in Gherla. "Apelul de urgenta a venit in jurul orei 4.50, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii din cadrul Garzii de Interventie Dej, un echipaj SMURD din cadrul Punctului de Lucru Gherla si doua autospeciale de stins incendii ale ... citeste toata stirea