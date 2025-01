Incendiu intr-o localitate din Cluj! Acoperisul unei case a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit de urgenta

Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 23:35 in localitatea clujeana Poieni. Acoperisul unei case a luat foc, la fata locului deplasandu-se de urgenta un echipaj de pompieri.Din fericire, pompierii au reusit sa stinga flacarile inainte ca focul sa se extinda. Nimeni nu a fost ranit.,,Incendiul s-a manifestat la acoperisul unei case, in jurul hornului, pe o ... citește toată știrea