Incendiu intr-o localitate din Cluj. O capita de fan a luat foc si risca sa aprinda si casa din apropiere. Cauza: liniile electrice de deasupra -FOTO

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in aceasta seara pentru stingerea flacarilor care au cuprins o stiva de fan, dintr-o gospodarie situata in localitatea Alunis, jude'ul Cluj.La fata locului au ajuns doua autospeciale pentru stingerea incendiilor si un echipaj SMURD.In momentul sosirii fortelor de interventie, gireada de fan era cuprinsa in totalitate de flacari, fiind in pericol sa se extinda la anexele si casa din gospodarie. A fost ... citește toată știrea