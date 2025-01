Incendiu intr-o localitate din Cluj! O masina a fost distrusa de flacari. Focul a izbucnit dintr-un motiv stupid - FOTO

Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva momente in localitatea clujeana Iara. O masina a fost cuprinsa de flacari, pompierii deplasandu-se de urgenta la fata locului.Potrivit pompierilor, flacarile ar fi izbucnit din cauza unui incendiu pentru igienizare lasat nesupravegheat.,,Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit in urma cu putine momente pentru a stinge un incendiu care a distrus un autoturism parcat in ... citește toată știrea