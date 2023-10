Incendiu intr-o scara de bloc noaptea trecuta in Cluj-Napoca, din fericire cu consecinte minore.Un frigider defect a luat foc intr-un bloc de locuinte de pe strada Closca din Cluj-Napoca. Au fost alertati pompierii, in jurul orei 4.30. "In cursul noptii trecute, respectiv in jurul orei 04.30, pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost alertati cu privire la o degajare de fum pe casa scarii dintr-un bloc de locuinte, situat pe strada Closca din municipiul Cluj-Napoca. La fata ... citeste toata stirea