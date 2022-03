Incendiu la o casa cu etaj din localitatea Mihai Viteazu, din cauza cosului de fum izolat necorespunzator

Un incendiu a cuprins o casa pe doua nivele, in localitatea clujeana Mihai Viteazu, sambata dimineata. Pentu ca era placata cu lemn, flacarile s-au extins cu usurinta, transmite ISU Cluj.Focul a izbucnit din pricina cosului de fum, izolat necorespunzator, transmite ISU Cluj."Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata la un incendiu ce a cuprins un imobil pe doua nivele din localitatea Mihai Viteazu. Apelul de urgenta a fost dat in jurul ... citeste toata stirea