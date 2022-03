Incendiu la o casa din judetul Cluj, au ars peste 50 mp- FOTO-VIDEO

Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata pentru stingerea unui incendiu la o casa din comuna Bontida, judetul Cluj. Au ars aproximativ 60 mp."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata pentru a lichida un incendiu ce a afectat o casa din comuna Bontida. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 7:35, iar pompierii au mobilizat pentru aceasta misiune o autoscara si o autospeciala cu apa si ... citeste toata stirea