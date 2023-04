Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incendiu in localitatea Rascruci. Din primele informatii, flacarile au cuprins in totalitate un garaj, cu o suprafata de aproximativ 50 mp.Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu care a cuprins in ... citeste toata stirea