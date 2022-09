Incendiu la o celula electrica in parcul industrial Tetarom. Doi barbati au suferit arsuri

Un incendiu a cuprins o celula electrica in Parcul Industrial Tetarom, anunta reprezentantii Imspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Doi barbati au fost raniti.Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata la un incendiu care a cuprins celula electrica a unei hale situate in Parcul Industrial Tetarom.Apelul de urgenta a venit la ora 10:44, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autoscara si doua echipaje SMURD de ... citeste toata stirea