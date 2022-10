Incendiu la o locuinta din Floresti

Un apartament a luat foc dimineata, in Floresti, de la un aparat electric defect. Locatarii au iesit in siguranta din locuinta."Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Floresti si a Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata pentru stingerea flacarilor care au izbucnit intr-o casa, parte dintr-un ansamblu cu trei apartamente alipite, situata pe strada Eroilor din localitatea Floresti.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 4.50, iar la fata locului s-au deplasat doua ... citeste toata stirea