Incendiu la o sala de evenimente din Feleacu, Cluj. 20 de persoane au fost evacuate

Incendiu la o sala de evenimente din Feleacu, judetul ClujPompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au fost chemati in urma cu putin timp pentru a interveni la un incendiu izbucnit la panoul electric al unei bucatarii dintr-o sala de evenimente situata in comuna Feleacu.Pana la sosirea echipajelor de salvare, personalul salii a reactionat prompt, folosind mijloacele proprii pentru a lichida flacarile. In scop de siguranta, 20 de persoane, inclusiv angajati, au ales sa se autoevacueze din ... citește toată știrea