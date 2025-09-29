Editeaza

Incendiu la Scoala Gimnaziala "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca. Sute de elevi au fost evacuati - UPDATE

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 16:49
UPDATE 2: Pompierii clujeni anunta ca incendiul a pornit de la doua panouri electrice situate pe acoperis. "Incendiul s-a manifestat la doua panouri electrice situate pe acoperis, afectand o suprafata de aproximativ 10 metri patrati. Flacarile au fost stinse in limitele gasite de catre echipajele noastre.

Pana la sosirea pompierilor, cadrele didactice si personalul din cadrul scolii au reactionat prompt si au coordonat evacuarea in siguranta a 630 de elevi din toate cladirile unitati de ...citește toată știrea

