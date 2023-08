Un incendiu la un atelier din Jucu de Mijloc a izbucnit miercuri dimineata, in jurul orei 5.30.ISU Cluj spune ca apelul la 112 a venit de la o fabrica de mobila.Interventie pentru stingerea unui incendiu in localitatea Jucu de MijlocPompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata pentru a stinge un incendiu de magazie in localitatea Jucu de Mijloc.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 05:15 si prezenta un posibil incendiu la un atelier de mobila. ... citeste toata stirea