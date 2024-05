Incendiu la un bloc din Cluj-Napoca! Flacarile au izbucnit in bucataria unui apartament, intervin pompierii clujeni - FOTO

Incendiu la un apartament din Cluj-Napoca, in Sambata Mare! Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pe strada Aurel Vlaicu. Pana acum nu sunt persoane care sa solicite ingrijiri medicale."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in apartamentul unui bloc situat pe strada Aurel Vlaicu. Mai exact, flacarile se manifesta in zona bucatariei.La misiune iau parte 2 autospeciale cu apa ... citește toată știrea