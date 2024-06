Incendiu la un depozit de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca! Depozitul este inundat cu fum/Pompierii actioneaza cu greu sa stinga flacarile- FOTO

Incendiu la un depozit de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca! Flacarile au izbucnit in interiorul unui pereteIn aceasta dimineata, pompierii de la Detasamentele 1 si 2 Cluj-Napoca au fost alertati in legatura cu un incendiu izbucnit la un depozit situat pe Calea Baciului, din Cluj-Napoca. Fumul gros care iesea din cladire a atras atentia trecatorilor.La sosirea echipajelor de interventie, acestia au gasit depozitul invaluit intr-un nor dens de fum. Dupa o prima evaluare, s-a descoperit ca ... citește toată știrea