Incendiu pe malul lacului din Ciurila. Un pompier aflat in timpul liber a intervenit

Un incendiu a izbucnit sambata dimineata in apropierea lacului din comuna Ciurila.Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit, in urma cu putine momente, pentru a stinge un incendiu care s-a manifestat la un cort de camping, pentru doua persoane, amplasat in apropierea lacului din comuna Ciurila.In cort dormeau doi barbati, iar unul dintre ei s-a autoevacuat imediat.Celalalt a fost evacuat de catre un pompier de la Detasamentul 2 Cluj-Napoca.,,Colegul nostru se afla la randul ... citește toată știrea