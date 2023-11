Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul noptii trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins mai multe pubele de gunoi pe strada Teodor Mihali din municipiul Cluj-Napoca.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stins incendii, unde au gasit mai multe pubele, pentru colectarea deseurilor, cuprinse in totalitate de flacari, fiind in pericol de extindere si la un autoturism parcat in apropiere."Focul a fost lichidat imediat, insa partea ... citeste toata stirea