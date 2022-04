Incendiu pe strada Cantonului. Pompierii au scos doua butelii dintr-o baraca din lemn

Un incendiu a izbucnit dimineata pe strada Cantonului, din Cluj, in comunitatea de romi care traieste de ani de zile la limita.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, focul ar fi pornit din cauza unei defectiuni electrice. De asemenea, o persoana a fost consultata de un echipaj medical."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata la un incendiu care a afectat o locuinta situata pe strada Cantonului. Apelul de urgenta a venit in ... citeste toata stirea