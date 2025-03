Incendiu provocat de un TRASNET in Cluj! O casa a fost distrusa complet de flacari - FOTO

Un incendiu a izbucnit astazi in localitatea clujeana Fizesu Gherlii din cauza unui trasnet.Totul s-a intamplat in jurul orei 17.25, iar la fata locului s-au deplasat pompierii din Gherla si Dej.O mare parte din acoperisul casei a fost distrus de flacari, incendiul provocand pagube semnificative si in interiorul casei. Din fericire nu au existat persoane ranite.,,Apelul de urgenta a venit in jurul orei 17.25, iar la fata locului s-a deplasat echipajul de la Punctul de Lucru Gherla. ... citește toată știrea