Incendiu puternic azi-noapte in Gilau. Mai multe imobile au luat foc-FOTO

Mai multe imobile dintr-o gospodarie din Gilau au luat foc azi-noapte in jurul orei 0:30.Pompierii au intervenit in cursul noptii trecute pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit, un grajd si o bucatarie de vara din localitatea Gilau, judetul Cluj. A fost nevoie de echipaje din cadrul Garzii Gilau, punctul de Lucru Floresti si Detasamentele 1 si 2 Cluj-Napoca, pentru a face fata interventiei.Incendiul s-a extins si la acoperisul unei case alaturateAlerta a venit in jurul ... citește toată știrea