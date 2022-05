Incendiu puternic in Bontida. Un depozit a fost cuprins de flacari

Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata la un incendiu care a izbucnit intr-o hala, situata in localitatea Bontida. Cauza probabila a fost o defectiune la un cablu de alimentare cu energie electrica."Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 Cluj Napoca si Dej a fost alertati in aceasta dimineata despre producerea unui incendiu izbucnit intr-o hala, situata localitatea Bontida.Trei autospeciale si o autoscara din cadrul celor doua subunitati s-au deplasat la fata ... citeste toata stirea