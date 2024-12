Incendiu PUTERNIC in Cluj! Un barbat a fost transportat la spital cu multiple arsuri. Flacarile au distrus complet acoperisul - FOTO si VIDEO

Un incendiu a izbucnit in urma cu putine momente la o de casa in localitatea cluejana Faureni, comuna Vultureni.Focul a distrus complet acoperisul, fiind afectate si alte camere. Un barbat de 60 de ani a fost ranit, avand arsuri pe fata si maini.La fata locului au actionat doua autospeciale cu apa si spuma de mare capacitate de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca, iar in sprijin a fost trimis un echipaj si de la Punctul de Lucru Floresti.,,Incendiul s-a manifestat la acoperis, pe o suprafata de ... citește toată știrea