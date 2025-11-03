Editeaza

Incendiu puternic intr-un bloc din Cluj-Napoca. Barbat grav ranit este intubat. Alte 10 persoane evacuate. Focul ameninta si apartamentul de deasupra FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:48
26 citiri
Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca
au fost solicitati in urma cu putine momente sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat pe strada Constantin Brancusi
, din municipiul Cluj-Napoca.
La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere
, o autoscara
si doua ambulante SMURD
, dintre care una de terapie intensiva mobila
. Interventia rapida a echipajelor a fost esentiala, intrucat flacarile s-au manifestat intr-o camera a apartamentului ...citește toată știrea

