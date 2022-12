Incendiu puternic intr-un garaj din Floresti! Un tanar de 19 ani si o femeie, consultati de medici

Pompierii clujeni au fost solicitati in cursul zilei de astazi pentru a stinge un incendiu incipient, izbucnit in garajul unei case din Floresti. Din primele informatii, un tanar de 19 ani si o femeie in varsta de 70 de ani au primit primul ajutor calificat de la echipajul SMURD."Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Floresti au fost solicitati in cursul zilei de astazi pentru a stinge un incendiu incipient, izbucnit in garajul unei case. La fata locului au intervenit o autospeciala de stins ... citeste toata stirea