Incendiu puternic pe Calea Baciului, Cluj-Napoca! Arde depozitul Kazan. Oamenii s-au alertat - VIDEO / FOTO

Un fum puternic a fost vizibil, joi dimineata, in jurul orei 7.30, in cartierul Dambu Rotund din Cluj-Napoca.ISU Cluj a raportat ca arede o hala pe Calea Baciului 38.Articolul continua dupa fotografiiUPDATEConform informatiilor de pana acum arde depozitul Kazan.ISU Cluj (ora 7:54): Pompierii din cadrul Detasamentelor 1, 2 si Turda intervin in aceste momente cu 6 autospeciale si 2 autoscari pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o hala situata pe calea Baicului din ... citește toată știrea