Incendiu stins la centrala nucleara de la Zaporijie, cea mai mare din Europa / Zelenski acuza Moscova ca recurge la teroarea nucleara

Rusii au bombardat centrala de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, incendiul fiind stins ulterior de echipele de intereventie ucrainene.Presedintele Volodimir Zelenski acuza Moscova ca se foloseste de teroarea nucleara, in timp ce AIEA a confirmat ca in zona nu s-au inregistrat modificari ale nivelului radioactivitatii, relateaza g4media.roMinistrul Energiei Herman Galuscenko a confirmat pericolul nuclear de la centrala nucleara din Zaporijie si a explicat: "Sunt pagube in primul bloc. Dar, ... citeste toata stirea