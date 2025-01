Incendiu TRAGIC pe Calea Dorobantilor din Cluj! Un barbat a murit dupa ce garajul in care locuia a fost cuprins de flacari

Un incendiu a izbucnit noaptea trecuta la un garaj de pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca, care era folosit pe post de locuinta.La fata locului a ajuns o autospeciala de pompieri, gasind in garaj un barbat de 50 de ani, aflat in stop cardio respirator. Acesta a fost scos de pompieri, fiind incepute manevrele de resuscitare, insa, din pacate, barbatul a decedat.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru stingerea unui incendiu izbucnit in ... citește toată știrea