Incendiu violent in Cluj! O masina a fost distrusa complet de flacari. De la ce a pornit totul

O masina a fost cuprinsa de flacari, vineri dimineata, pe o strada din Turda, judetul Cluj.Focul a cuprins autovehiculul in intregime, pompierii fiind solicitati pe strada Transbordarii, in jurul orei 8:00 dimineata.Din fericire, nu au existat persoane care sa fie ranite in urma incendiului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" Cluj, totul ar fi ... citește toată știrea