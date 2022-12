Incendiu violent in comuna Chinteni! Pompierii clujeni au stabilit cauza

Pompierii clujeni au intervenit noaptea trecuta la un incendiu care a afectat o casa in localitatea Sanmartin, comuna Chinteni. Din primele informatii, nu au fost persoane care sa solicite sprijin medical."Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un incendiu care a afectat o casa in localitatea Sanmartin, comuna Chinteni. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 01:30, iar incendiul se manifesta la acoperisul casei si al bucatariei de vara, precum si la ... citeste toata stirea