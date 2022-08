Incendiu violent in judetul Cluj. Flacarile au mistuit trei anexe gospodaresti

Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata pentru stingerea flacarilor care au cuprins o bucatarie de vara, o magazie si o pivnita dintr-o gospodarie situata in localitatea Catun Somesul Cald, comuna Somesul Cald."Alerta a fost data la ora 04:00 dimineata, iar la fata locului au fost dislocate doua autospeciale de medie capacitate, doua autospeciale pentru interventie rapida si comanda si un echipaj SMURD. In momentul sosirii la fata locului pompierii au constatat ca incendiul se ... citeste toata stirea