Incendiul de hala din Dej, de ieri, a fost stins abia in aceasta dimineata, si chiar si in urma cu cateva ore pompierii mai actionau la fata locului.Incendiul a izbucnit ieri dupa-masa iar la fata locului s-au deplasat forte considerabile de pompieri. Lupta cu flacarile a durat toata noaptea, pana in aceasta dimineata. "Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au supravegheat si au refulat apa pe tot parcursul noptii in zona ... citeste toata stirea