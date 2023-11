Pregatirile pentru marile sarbatori ale iernii sunt in toi, iar cei care doresc sa participe in calitate de comercianti la targurile de Craciun din Cluj-Napoca, organizate de UNTOLD, se pot inscrie online.Comerciantii au sansa sa-si expuna produsele la peste 900.000 de vizitatori din tara si din intreaga lume, care trec pragul Targului de Craciun de la Cluj-Napoca in fiecare an.Producatorii locali care doresc sa se inscrie la Targul de Craciun din Piata Unirii si la Targul de Iarna de la ... citeste toata stirea