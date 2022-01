Incep lucrarile de extindere a retelelor de apa si canalizare intr-o comuna importanta din Cluj, a fost semnata autorizatia de construire, lucrarile costa 1,5 milioane de lei

Incep lucrarile de extindere a retelelor de apa si canalizare intr-o comuna importanta din Cluj, a fost semnata autorizatia de construire.E vorba de extinderea retelelor de alimentare cu apa potabila si canalizare in satul Mociu din comuna cu acelasi nume, pentru care a fost semnata autorizatia de constructie, la Consiliul Judetean. Lucrarile sunt estimate sa coste 320.000 de euro iar prin acestea aproximativ 50 de gospodarii vor avea apa potabila si canalizare, in satul mentionat. "In ... citeste toata stirea