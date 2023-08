Administratia din Floresti lucreaza mai mult pentru a dezvolta cat mai multe zonele verzi din comuna, care sunt deficitare, dupa explozia imobiliara din ultimii 20 de ani.Se lucreaza acum la trei noi parcuri de joaca, dar urmeaza sa inceapa lucrul si la marele parc de aproape 5 hectare."Va incepe constructia a trei noi parcuri de joaca, in proximitatea locuintelor, in zona Avram Iancu, acolo unde exista un parc de joaca in incinta viitoarei biserici. Am gasit un spatiu, unde vom amenaja un ... citeste toata stirea