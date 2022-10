Incep Zilele Filmului Maghiar la Cluj, cu zeci de proiectii in 5 zile la 2 cinematografe din Cluj-Napoca.Festivalul incepe in 5 octombrie la cinematografele Arta si Victoria si include filme pentru copii, documentare si scurtmetraje, plus o petrecere cu DJ. Festivalul se va desfasura in 19 localitati din Transilvania, iar filmele vor fi proiectate in 26 de sali. "In cadrul festivalului vor fi proiectate zece lungmetraje noi, productii maghiare recente, patru capodopere ale cinematografiei ... citeste toata stirea