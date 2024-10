Incep Zilele Filmului Maghiar la Cluj, la cinematografele Arta si Victoria, includ un cine-concert si un documentar in limba romana regizat de un clujean, primul de gen din istoria festivalului

Incep Zilele Filmului Maghiar la Cluj, la cinematografele Arta si Victoria, includ un cine-concert si un documentar in limba romana regizat de un clujean, in total zeci de productii proiectate.Peste 50 de lungmetraje si scurtmetraje - filme artistice, documentare si de animatie, un cine-concert, o selectie a celor mai bune productii maghiare recente si filme-cult, dar si un documentar in limba romana regizat de un clujean ii asteapta pe cinefilii clujeni intre 2 si 6 octombrie, la Zilele ... citește toată știrea