Incepe a zecea editie a festivalului Jazz in the Park, la sfarsitul acestei saptamani la Cluj, cu concerte, targuri, food court si altele

Incepe a zecea editie a festivalului Jazz in the Park, la sfarsitul acestei saptamani la Cluj.Editia aniversara Jazz in the Park, festival detinator al titlului Europe's Best Small Festival, incepe joi in Parcul Etnografic "Romulus Vuia" din Cluj-Napoca. Pe parcursul celor patru zile de festival, gospodariile si colinele celui mai vechi muzeu in aer liber din Romania se vor transforma in scene de jazz si world music. In total la editia din acest an concerteaza nu mai putin de 52 de trupe. ... citeste toata stirea