Incepe asfaltarea pe sectorul de drum lacul Micesti - Tureni

Lucrarile de intretinere demarate de Consiliul Judetean Cluj pe sectorul lacul Micesti - Tureni, de pe drumul judetean 103Z, au intrat in faza de asfaltare.Lucrarile vizeaza sectorul in lungime de peste 12 kilometri, cuprins intre km 6+600 si km 18+975, tronsonul situat intre km 6+600 si km 8+875 urmand a fi asfaltat.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, a declarat ca "la finalul acestor lucrari, traficul pe drumul judetean 103Z se va imbunatati considerabil, avand in vedere ca ... citeste toata stirea