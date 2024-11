Incepe "Black Friday" la Consiliul Judetean Cluj! Cu ce "reduceri" sunt asteptati clujenii: "Este o noua provocare"

Consiliul Judetean Cluj a anuntat ca toate cererile de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire depuse in perioada 11-15 noiembrie vor fi emise in termen de o zi.Consiliul Judetean Cluj se adapteaza si in acest an trendului perioadei de reduceri, prin diminuarea timpilor de emitere a documentelor depuse online.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, a declarat ca avand in vedere succesul din 2023 al campaniei similare, institutia a decis sa reia ... citește toată știrea