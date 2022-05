Incepe campania Blood Network. Donatorii de sange vor putea intra gratuit la Untold si Neversea

Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, Blood Network, initiata de organizatorii Untold si Neversea incepe luna aceasta. Ajunsa la editia a 8-a, campania de donare de sange va avea loc in perioada 14 mai - 3 iulie, in toate centrele de transfuzii din tara si in caravanele mobile din tara. Anul acesta si orasul Zalau se alatura retelei BLOOD NETWORK, iar numarul de locatii unde fanii Untold sau Neversea pot dona sange creste la 12 (Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Iasi, Craiova, ... citeste toata stirea