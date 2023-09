Peste 50 de spectacole pentru copii sustinute de artisti romani si trupe din sapte tari, plus concerte si ateliere pentru toata familia au loc in Cluj de azi, in cadrul festivalului stradal WonderPuck, organizat de teatrul de papusi "Puck" din Cluj.Spectacolele au loc de azi pana duminica in centrul Clujului si in curtea castelului Banffy de la Bontida, in cadrul celei de-a saptea editii a Festivalului Stradal WonderPuck. Participarea la toate manifestarile este gratuita.Pe tot parcursul ... citeste toata stirea