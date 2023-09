Peste 50 de spectacole pentru copii sustinute de artisti romani si trupe din sapte tari, plus concerte si ateliere pentru toata familia au loc incepand de vineri, 8 septembrie pana duminica, 10 septembrie, in centrul Clujului si in curtea castelului Banffy de la Bontida, in cadrul celei de-a saptea editii a Festivalului Stradal WonderPuck. Participarea la toate manifestarile este gratuita.Micii spectatori clujeni au parte in acest weekend de spectacole de teatru clasic pentru copii, dar si ... citeste toata stirea