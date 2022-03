Incepe parada chiriilor nesimtite pentru studentii UBB? Apartament de 40 mp, peste 500 euro

Studentii UBB, care faceau cursurile online, vor fi nevoiti sa revina la Cluj pana la inceputul lunii aprilie. Cea mai mare universitate din tara nu are mai mult de 6000 de locuri in camine, pentru cei 50.000 de studenti inscrisi la facultatile UBB. Asadar, studentii UBB vor fi nevoiti sa-si gaseasca in doua saptamani, chirie, intr-o jungla imobiliara, mediu cunoscut pentru preturile sale exagerate.In urma presiunilor venite din partea Ministerului Educatiei, UBB a decis revenirea completa la ... citeste toata stirea